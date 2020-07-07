В МЗС назвали 23 країни, які відкриті для україсньких туристів

Станом на 7 липня українцям дозволили в’їжджати на територію 23 країн.Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 7 липня, передає Громадське.

Він уточнив, що до цих 23 країн входять ті, в які потрібна віза (тобто в’їхати можна, але з візою). У більшості з них діють певні карантинні обмеження, які обов’язково треба враховувати, якщо плануєте подорож.

Українців готові приймати Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Сейшельські острови.

Нагадаємо, з 1 липня свої кордони для українських туристів відкрили п’ять країн. Інші залишаються зачиненими для Україні через нестабільну епідеміологічну ситуацію.

Зазначимо, за рішенням, ухваленим Радою ЄС 30 червня, зберігається загальна заборона на некритичні поїздки мешканців України до Євросоюзу. Проте з 1 липня все ж з’явиться можливість перетину кордону для окремих категорій українських громадян, а також громадян інших третіх країн.