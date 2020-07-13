Зеленський підписав закон про підтримку культури на карантині

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу під час кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Документ має на меті зменшити плату за оренду майна на вимогу закладу культури, який його винаймає і не зміг користуватись цим майном під час карантину.

Також документ надає додаткові можливості для радіо через спрощення процедур шляхом внесення змін до Закону України «Про рекламу».

Закон підтримує кінематограф у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєктів. Зазначається, що для національних ігрових, анімаційних, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, серіалів та фільмів-дебютів вона може бути в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості.

Окрім того, вносяться зміни до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою унормування надання закладами культури платних послуг у сфері культури та мистецтв.

Кабмін у місячний термін з дня набрання чинності законом має розробити та затвердити порядок та умови надання держпідтримки кінематографії у формі державної субсидії на розвиток кінопроєкту. Також уряд має затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними й комунальними закладами культури, що не є орендою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.