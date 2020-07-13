На Богданівській п’яний водій на Audi зніс електроопору

У неділю, 12 липня, у Львові на вулиці Богданівській п’яний водій, керуючи автівкою Audi, зніс електроопору. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За інформацією патрульних, вчора на на вулиці Богданівській трапилася ДТП без потерпілих. 56-річний чоловік, керуючи автомобілем Audi, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.

«Патрульні помітили у водія ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Чоловік не приховував, що вживав алкоголь. Він хапався за голову і був вражений, що він накоїв», – розповідають патрульні.

Алкотестер Drager показав результат 1,57 проміле. Відтак порушник отримав два протоколи: за ст.124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

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Фото: патрульна поліція Львівщини