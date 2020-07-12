За два-три дні розкупили місячні запаси книги «Справа Василя Стуса», – Вахтанг Кіпіані 

Відомий журналіст та історик Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook повідомив, що за два-три дні було розкуплено місячні запаси книги «Справа Василя Стуса», яку через суд хоче заборонити Віктор Медведчук, народний депутат України від «Опозиційної платформи – За життя», кум президента РФ Володимира Путіна.

«І знову про книгу «Справа Василя Стуса». В кінці тижня повторилося те саме, що на початку осені минулого року. Коли за дві-три доби були викуплені понад місячні запаси книг – у самому видавництві «Vivat», у книгарнях «Є» та й всюди, де книжку продавали. Я вчора надіслав останні замовлення і залишився з одним власним примірником», – наголосив Вахтанг Кіпіані.

Відтак книгу «Справа Василя Стуса» збираються додрукувати. Наразі продано понад 10 тисяч книг.

«Усім, хто ще не встиг її набути, треба просто почекати. Оскільки в п’ятницю суд не виніс фатальне рішення про «заборону розповсюдження на будь-якій території», то ще до засідання суду 14 серпня «Справа…» буде», – написав він.

Як відомо, Дарницький суд Києва розглядає намагання Віктора Медведчука заборонити книгу журналіста Вахтанга Кіпіані «Правда Василя Стуса» про українського дисидента. У серпні минулого року він звернувся з цим проханням до суду. Позов також стосується видавництва «Віват» та книжкової фабрики «Юнісофт», спільно з якими видана книга. 10 липня цього року суд продовжив розгляд позову, але не встиг ухвалити рішення у цій справі і переніс його на 14 серпня.

Детальніше про те, чому Медведчук хоче заборонити книгу про Василя Стуса, читайте за посиланням.

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Фото: Facebook/Вахтанг Кіпіані