Відкрилися 86% кафе та ресторанів від докризового рівня, – прем'єр

В Україні вже відкрились 86% кафе та ресторанів від докризового рівня.Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, бізнес продовжує відновлюватися після карантину, а кількість безробітних зменшується.

«Зараз в Україні вже працюють 86% кафе та ресторанів від докризового рівня», – зазначив він.

При цьому Денис Шмигаль зауважив, що економічне відновлення в країні має початися вже в 3 кварталі цього року.

Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.