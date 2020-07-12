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Угорщина вирішила заборонити в’їзд українцям

Соломія Головіна

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Угорський уряд на своєму найближчому засіданні планує розділити всі країни на три групи, відповідно до поширення у них коронавірусу. Як повідомляє сайт уряду Угорщини, про це заявив лава офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергели Гуляш, передає УП.

 

За його словами, такі кроки вводяться через ризики другої хвилі коронавірусу.

Групи впливають на умови прибуття з цих країн громадян до Угорщини. У випадку «зеленої» групи від них не вимагається дотримання карантину, у випадку «жовтої» – карантин до першого негативного тестування.

У випадку країн із «червоної» зони, для завершення карантину необхідно здача двох тестів.

Наразі Україну планується включити до «червоного» списку – країн із найбільшими ризиками. Туди також потрапила Молдова, Білорусь, Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово та Північна Македонія, а також країни Азії, Африки та Південної Америки.

При цьому Росія, де випадки зараження є набагато масовішими, віднесена до «жовтої» зони.

Втім, за словами речника уряду, розподіл країн по групах ризику буде переглядатися щотижня. Наразі найімовірнішим є розширення «червоної» та «жовтої» груп.

Окремо підкреслюється, що транзит та вантажні перевезення є винятками з цих правил.

Нагадаємо, наразі Угорщина дозволяє транзит через свою територію для поїздок у країни, які дозволяють в’їзд для українців. Чи збережеться ця норма – наразі невідомо.

Раніше Львівський портал писав про те, що Чорногорія та Хорватія змінюють правила в’їзду для українців, детальніше про це читайте за посиланням.

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