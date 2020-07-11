Чорногорія та Хорватія змінюють правила в’їзду для українців

Уряди Чорногорії і Хорватії уточнили правила в’їзду на свою територію для українців та громадян інших країн з урахуванням пандемії коронавірусу у світі. Про це повідомляє «Україна молода» з огляду на заяви дипломатів та повідомлення балканських ЗМІ в суботу.

В офіційних повідомленнях уряду та Інституту публічного здоров’я Чорногорії вказується, що для громадян, які прибувають з України та Білорусі, діє особливий порядок перетину кордону.

Відтепер українцям та білорусам дозволено в’їзд у Чорногорію без додаткових обмежень в зв’язку із епідемією COVID-19 лише в випадку організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених міністерством сталого розвитку та туризму Чорногорії.

Це значить, що для пасажирів авіарейсів з України та Білорусі не вимагатиметься мати при собі негативний тест на коронавірус, тоді як туристам, що прямують до Чорногорії наземним транспортом, потрібно мати такий тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

У свою чергу, Хорватія прийняла рішення про необхідність обов’язково проходити 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, зокрема, для України.

Як повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич, таке рішення влада Хорватії ухвалила в ніч на суботу, 11 липня. За його словами, у разі наявності в туристів тесту на Covid-19 не давніше, як 48 годин, самоізоляцію проходити не потрібно.

Посол поки що не уточнив, чи стосується ця вимога громадян, які організовано прибувають на відпочинок авіарейсами.

Додамо, що до сьогодні Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

Також зазначимо, що 8 липня Чорногорія спростила в’їзд для мандрівників з України, прибравши вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус.

Тоді як за критеріями України, Чорногорія знаходиться у «червоному списку», відтак після повернення звідти необхідно відбути карантин або здати тест.

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