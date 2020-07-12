Стерненко заявив про зупинення розслідування нападу на нього

Ексочільник одеського «Правого сектору» Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook заявив, що слідство щодо третього нападу на нього, під час якого загинув нападник, зупинили. Пошук організаторів, посередників і замовника замаху не відбувається.

«Розслідування третього замовного нападу на мене та пошук організаторів, посередників і замовника замаху не відбувається. Тепер офіційно. За повідомленням слідчого, провадження щодо третього нападу на мене зупинили. Формальною підставою для цього стало оголошення у розшук за хуліганство (так, коли тебе намагаються позбавити життя на замовлення, то це у нас «хуліганство») виконавця Олександра Ісайкула», – зазначив він.

При цьому додав, що останньому СБУ дала втекти з України ще 17 березня 2019 року.

Сергій Стерненко зазначив, що зупинення провадження означає і припинення будь-яких слідчих дій.

«Щоб запобігти цьому, я ще в травні звертався із клопотанням до прокурора Бозовуляка з вимогою виділити матеріали по виконавцю Ісайкулу у окреме провадження, і зупинити вже його, щоб не спливали строки розслідування. А основне провадження необхідно було і далі розслідувати, бо досі немає підозр організаторам Подобєдову та Посувайлу, і слідство навіть не намагається шукати замовника та всіх інших співучасників. Однак прокурор мені невмотивовано відмовив, і зупинили саме основне провадження», – написав він.

Водночас Сергій Стерненко резюмував, що теоретично жодні слідчі дії тепер можуть не проводитись роками.

Довідка

Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки бойкотам виступів українських артистів, які їздять на гастролі до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму.

Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.

Він також подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.

Як відомо, наприкінці травня 2018 року в Одесі було скоєно третій збройний напад на проукраїнського громадського активіста Сергія Стерненка. Коли він із дівчиною підходив до свого будинку, на нього накинулося двоє невідомих. В результаті протистояння Старенко убив ножем одного із нападників та отримав сильне поранення руки.

Це був третій напад на Стерненка від початку 2018 року. 7 лютого його побили битою– тоді активіст заявляв, що напад організував мер міста Геннадій Труханов. А 1 травня невідомий вистрілив у Стерненка з травматичної зброї.

11 червня 2020 року Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

15 червня Шевченківський районний суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт на 60 діб в військову частину в Одесі. Втім згодом дозволили відбувати домашній арешт за місцем проживання у Києві.