Негода на Львівщині: оперативна інформація про підтоплення

На Львівщині рятувальники ліквідовували наслідки негоди, відкачуючи воду з підтоплених будинків та присадибних ділянок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Підтоплення відбулося внаслідок сильного дощу 11 липня.

Так, зокрема о 20:06 год. до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в м. Яворів на вул. Курбаса підтоплено 4 присадибні ділянки (рівень води від 0,2 до 1 м) на площі 600 кв.м. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою мотопомпи було відкачано 110 куб.м. води.

Водночас о 20:44 год. надійшло повідомлення про те, що в м. Городок на вул. Львівська в приватному господарстві підтоплено цегляний житловий будинок (рівень води 15 см), підвал (рівень води 1,5 м) та присадибну ділянку на площі 55 кв.м. (рівень води 15 см). За допомогою мотопомпи рятувальниками було відкачано 15 куб.м. води.

Нагадаємо, раніше мешканців області інформували про штормове попередження 11 липня: на Львівщині обіцяли сильні зливи з грозами.

Додамо, що за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології на території Львівської області 12 липня також очікуються значні дощі, грози, подекуди пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, град.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки та проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці: «Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач». Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС Львівщини