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За місяць на Львівщині сталося 25 ДТП за участі велосипедистів

Соломія Головіна

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За червень на Львівщині трапилося 25 ДТП за участі велосипедистів. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Патрульні закликають велосипедистів дотримуватись правил дорожнього руху, а водіїв пам’ятати, що на дорозі вони не одні.

Так, на території Львівської області за пів року зафіксували 67 ДТП, з них 44 з потерпілими в яких травмувалося 42 особи і 5 людей загинуло. У червні сталося 25 аварій за участі велосипедистів.

«Велосипедисти мають пам’ятати, що вони є повноцінними учасниками дорожнього руху. Вони повинні дотримуватися вимог дорожніх знаків, розмітки та сигналів світлофора. Водії автомобілів мають частіше дивитися у дзеркала і при здійсненні маневрів, переконатися у їхній безпечності. На дорозі має бути повага!», – зауважує велопатрульний Юрій Садига.

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