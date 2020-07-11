У львівському та київському аеропортах з'являться лабораторії для тестування на COVID-19

В аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії для для ПЛР-тестів на COVID-19. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, передає пресслужба глави держави.

Зокрема Владислав Криклій повідомив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не проходили самоізоляції.

Для уникнення скупчень людей біля лабораторій урядовець провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язати видачу результатів до додатку «Дій вдома». Як наголошується, це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України.

Як відомо, Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з 19 червня відновив прийом пасажирських авіарейсів, що були призупинені три місяці через пандемію коронавірусу. Детальніше про те, куди можна полетіти зі Львова, читайте тут.

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