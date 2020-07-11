На Сокальщині «гастролерка» обчистила будинок

У Сокальському районі поліцейські затримали 50-річну зловмисницю, причетну до крадіжки з будинку. Жінка викрала з помешкання золоті прикраси та кошти на 40 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, 10 липня у Сокальське відділення поліції надійшло повідомлення від 43-річної мешканки одного з сіл району про крадіжку з будинку.

За вказаною адресою негайно виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. На місці події правоохоронці виявили зловмисницю та разом із мешканцями затримали її. Встановлено, що жінка викрала з помешкання золоті прикраси, а також гроші на загальну суму близько 40 тис. грн.

Правоохоронці встановили особу зловмисниці – 50-річної жительки міста Новоград-Волинський Житомирської області та затримали її. Окрім того, було встановлено, що затримана перебуває у розшуку за вчинення розбійного нападу на території Черкаської області.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до шести років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманій запобіжний захід.

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