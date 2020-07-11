Лікар-силач «Тягнизуб» почав працювати у лікарні Соснівки

У міській лікарні Соснівки почав працювати педіатр Олег Скавиш, який також відомий під прізвиськом «Тягнизуб» як багаторазовий силач-рекордсмен. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

«З учорашнього дня, 10 липня, в міській лікарні Соснівської міської ради почав працювати найсильніший у світі педіатр Олег Скавиш», – мовиться у повідомленні.

Як інформує пресслужба медустанови, Олег Скавиш – лікар педіатр вищої категорії, має спеціалізацію з дитячої ендокринології. Стаж роботи – 15 років, він є лікарем вищої категорії.

Також Олег Скавиш є багаторазовим рекордсменом України, що перетягує зубами величезну вагу. Він встановив 16 рекордів України та став рекордсменом Книги рекордів Гіннесса, протягнувши зубами судно вагою 614 тонн.

Перший рекорд встановив у 2012 році, коли зубами зумів зрушити з місця пасажирський трамвай. Під час участі у телешоу «Україна має талант», Скавиш потягнув ЗІЛ і отримав своє прізвисько – «Тягнизуб».

Всі рекорди, які встановлює пан Олег, носять благодійний характер і спрямовані на допомогу дітям, хворим на рак, та для захисту бездомних тварин.

Раніше Львівський портал писав, як Олег Скавиш встановлював рекорд, протягнувши зубами літак, а також гігантські сани з людьми.

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Фото: відділенні НОК України Львівщини