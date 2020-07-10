У Дрогобичі «Фіат» злетів у кювет. Постраждав пасажир

У четвер ввечері, 9 липня, на трасі Східниця – Пісочне у Дрогобичі сталась аварія, у якій постраждав 31-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, орієнтовно о 23:20 год. водій автомобіля «Фіат Скудо», мешканець Дрогобиччини, не впорався з керуванням, тож автомобіль злетів у кювет.

Внаслідок аварії пасажир, 31-річний мешканець Борислава, отримав травми. Його доставили у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

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