Світ знову встановив антирекорд з кількості заражень коронавірусом

Впродовж минулої доби, 9 липня, у світі діагностували 222 825 заражень коронавірусом, що стало новим антирекордом. Так, станом на 10 липня у світі коронавірусом заразилися 12 419 621 людина. При цьому померли 558 083 осіб, а одужали – 7 245 363. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США, де на COVID-19 захворіло 3 219 999 людей (+61 067 за добу).
У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:
- Росія – 10,843 (+176)
- Британія – 44,602 (+85)
- Україна – 1,327 (+21)
- Румунія – 1,834 (+17)
- Франція – 29,979 (+14)
- Італія – 34,926 (+12)
- Молдова – 624 (+10)
- Білорусь – 449 (+6)
- Польща – 1,551 (+9)
- Македонія – 362 (+3)
Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:
- Росія – 707,301 (+6,509)
- Україна – 51,224 (+810)
- Британія – 287,621 (+642)
- Франція – 170,094 (+621)
- Румунія – 30,789 (+614)
- Іспанія – 300,136 (+543)
- Німеччина – 199,198 (+433)
- Португалія – 45,277 (+418)
- Польща – 36,951 (+262)
- Білорусь – 64,411 (+187)
Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 10 липня в Україні підтверджено 52 043 випадків COVID-19. Протягом останньої доби лабораторно зафіксовано 819 нових випадків, водночас одужала рекордна кількість людей – 1016
Додамо, що у Львові діє діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка