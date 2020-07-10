Світ знову встановив антирекорд з кількості заражень коронавірусом

Впродовж минулої доби, 9 липня, у світі діагностували 222 825 заражень коронавірусом, що стало новим антирекордом. Так, станом на 10 липня у світі коронавірусом заразилися 12 419 621 людина. При цьому померли 558 083 осіб, а одужали – 7 245 363. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США, де на COVID-19 захворіло 3 219 999 людей (+61 067 за добу).

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:

Росія – 10,843 (+176) Британія – 44,602 (+85) Україна – 1,327 (+21) Румунія – 1,834 (+17) Франція – 29,979 (+14) Італія – 34,926 (+12) Молдова – 624 (+10) Білорусь – 449 (+6) Польща – 1,551 (+9) Македонія – 362 (+3)

Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:

Росія – 707,301 (+6,509) Україна – 51,224 (+810) Британія – 287,621 (+642) Франція – 170,094 (+621) Румунія – 30,789 (+614) Іспанія – 300,136 (+543) Німеччина – 199,198 (+433) Португалія – 45,277 (+418) Польща – 36,951 (+262) Білорусь – 64,411 (+187)

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 10 липня в Україні підтверджено 52 043 випадків COVID-19. Протягом останньої доби лабораторно зафіксовано 819 нових випадків, водночас одужала рекордна кількість людей – 1016

Додамо, що у Львові діє діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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