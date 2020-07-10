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Світ знову встановив антирекорд з кількості заражень коронавірусом

Ольга Денисяка

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Впродовж минулої доби, 9 липня, у світі діагностували 222 825 заражень коронавірусом, що стало новим антирекордом. Так, станом на 10 липня у світі коронавірусом заразилися 12 419 621 людина. При цьому померли 558 083 осіб, а одужали – 7 245 363. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США, де на COVID-19 захворіло 3 219 999 людей (+61 067 за добу).

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:

  1. Росія – 10,843 (+176)
  2. Британія – 44,602 (+85)
  3. Україна – 1,327 (+21)
  4. Румунія – 1,834 (+17)
  5. Франція – 29,979 (+14)
  6. Італія – 34,926 (+12)
  7. Молдова – 624 (+10)
  8. Білорусь – 449 (+6)
  9. Польща – 1,551 (+9)
  10. Македонія – 362 (+3)

Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:

  1. Росія – 707,301 (+6,509)
  2. Україна – 51,224 (+810)
  3. Британія – 287,621 (+642)
  4. Франція – 170,094 (+621)
  5. Румунія – 30,789 (+614)
  6. Іспанія – 300,136 (+543)
  7. Німеччина – 199,198 (+433)
  8. Португалія – 45,277 (+418)
  9. Польща – 36,951 (+262)
  10. Білорусь – 64,411 (+187)

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 10 липня в Україні підтверджено 52 043 випадків COVID-19. Протягом останньої доби лабораторно зафіксовано 819 нових випадків, водночас одужала рекордна кількість людей – 1016

Додамо, що у Львові діє діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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