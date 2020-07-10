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На вулиці Високий Замок та проспекті Червоної Калини демонтують чотири МАФи

Соломія Головіна

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У Львові демонтують чотири незаконні МАФи на просп. Червоної Калини, 95 та вул. Високий Замок, 9. Відповідне рішення сьогодні, 10 липня, ухвалили під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради.

 

Згідно із рішенням виконкому вирішено демонтувати такі тимчасові споруди, які не мають дозвільних документів: на просп. Червоної Калини, 95; на вул. Високий Замок, 9 (І); на вул. Високий Замок, 9 (ІІ);  на вул. Високий Замок, 9 (ІІІ).

Як раніше повідомляв Львівський портал, чималого розголосу наробила ситуація із самовільною розбудовою МАФу на вулиці Чорновола, 57. Детальніше про це читайте тут.

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Фото: ЛМР

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