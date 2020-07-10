На Львівщині 21-річного хлопця судитимуть за порубку ялиці у заповіднику

9 липня слідчі повідомили про підозру 21-річному мешканцю Турківського району, який зрубав ялиці в одному з заповідників району. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Поліцейські встановили, що 21-річний мешканець одного з сіл Турківського району в липні незаконно зрубав у місцевому лісгоспі, який належить до природнього заповідного фонду, дерева породи «ялиця». За це підозрюваному загрожує покарання – до трьох років позбавлення волі.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут вчинені у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Фото: Нацполіція Львівщини