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Водійку тролейбуса, під колеса якого потрапив львів’янин, відсторонили від роботи

Вероніка Рой

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ЛКП «Львівелектротранс» проводить службове розслідування причин ДТП, під якої львів’янин потрапив під колеса тролейбуса. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, 8 липня на вулиці Володимира Великого 34-річний пасажир тролейбуса впав під заднє колесо транспортного засобу. Львів’янина забрали до реанімації. Як повідомив директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо, водійку тролейбуса поки що відсторонили від роботи.

«Так, вчора стався наїзд нашого тролейбуса на чоловіка, який добігав до тролейбуса і намагався заскочити у вагон, коли той почав рушати. Чоловік намагався схопитись рукою за поручень, щоб забігти у транспорт, однак спотикнувся і потрапив під колесо. Насправді, це дуже поширене явище, коли пасажири намагаються заскочити в електротранспорт, коли він починає рушати. Зараз ми проводимо службове розслідування причин ДТП, обставини з’ясовують. За результатами будемо приймати відповідні рішення. Водія тролейбуса поки відсторонено від роботи, а тролейбус знаходиться під арештом і теж не працює», – зазначив Андрій Свищо.

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