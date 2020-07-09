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У Львові пасажир впав під заднє колесо тролейбуса, його забрали в реанімацію

Соломія Головіна

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На вулиці Володимира Великого 34-річний пасажир тролейбуса впав під заднє колесо транспортного засобу. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Інцидент трапився у середу, 8 липня, на вул. Володимира Великого, 26а.

Зазначається, що водійка тролейбуса маршруту № 23 «Автовокзал – вул. Ряшівська» не помітила, що пасажир не встиг піднятись у салон та почала рух. Чоловік, звільняючи затиснуту дверима руку, втратив рівновагу та впав під заднє колесо тролейбуса.

Внаслідок ДТП пасажир отримав тілесні ушкодження та із діагнозом «політравма» госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні швидкої медичної допомоги.

Причини та обставини події встановлюються.

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