Вночі у Львові спіймали двох нетверезих скутеристів

Вночі 9 липня на вулиці Клепарівській у Львові патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху двох скутеристів. Згодом виявилось, що водії двоколісних були напідпитку. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Так, за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили двох керманичів скутерів. В обох поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

«Перевірка на пристрої Drager 24-річного чоловіка показала результат 0,6 проміле, а ось у його 25-річного колеги, який ледь тримався на ногах – 2,3 проміле», – розповідають патрульні.

В останнього також був затертий номер на рамі скутера Honda Today. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції. Транспортний засіб вилучили.

На чоловіків винесли постанови за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП та склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Загалом, цієї ночі патрульні 2 батальйону склали 7 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами в нетверезому стані.

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