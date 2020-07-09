В Україні суттєво впав рівень вакцинації, – МОЗ

Через епідемію коронавірусу в Україні знизився рівень вакцинації, особливо серед дітей. Про це під час брифінгу 9 липня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Станом на травень лише 30% дітей першого року життя отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту. За попередньою інформацією, рівень імунізації у червні дещо виріс, проте залишається недостатнім», – зазначив Степанов.

Міністр закликав батьків проводити імунізацію відповідно до графіку обов’язкових щеплень. Наразі вітчизняні медичні заклади забезпечені вакцинами в повному обсязі.

Львівський портал повідомляв, що щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 мільйонам летальних випадків від інфекційних хвороб. Тож від яких хвороб варто захиститись за допомогою вакцинації читайте за посиланням.

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