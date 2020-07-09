Мешканця Турківщини госпіталізували через укус змії

У с. Верхнє Висоцьке Турківського району місцевого мешканця вкусила змія. 40-річного постраждалого госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інцидент трапився 8 липня близько 11:35 год.

Постраждалого у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Турківську центральну районну лікарню. Обставини події встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.