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Єгиптянин на «Ауді» врізався у будинок на Личаківській

Соломія Головіна

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У Львові вранці 9 липня на вулиці Личаківській автомобіль «Ауді» з’їхав з проїзної частини дороги і врізався у будинок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Аварія сталася 9 липня близько 5 год. ранку.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді», 21-річний іноземець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав з проїзної частини та зіткнувся зі стіною будинку.

За медичною допомогою звернулися двоє пасажирів автомобіля – також іноземці віком 21 рік.

Правоохоронці встановлюютиь обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

Додамо, що за інформацією Zaxid.net в автомобілі перебувало троє громадян Єгипту, двоє з яких травмувалися.

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Фото: Zaxid.net

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