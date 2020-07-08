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У Городоцькому районі в ДТП постраждали двоє підлітків

Вероніка Рой

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У вівторок, 7 липня, у Городоцькому районі в результаті ДТП з мотоциклом постраждали двоє неповнолітніх хлопців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

За інформацією поліції, ДТП сталася близько 21.00 год. на автодорозі Городок – Зелений Гай, що  у Городоцькому районі. Зокрема, 16-річний водій мотоцикла Kavasaki не впорався з керуванням та впав на проїзну частину. У результаті ДТП мотоцикліст та його 15-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання: штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох років, або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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