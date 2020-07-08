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Родичі загиблих в авіакатастрофі на Скнилові отримають матеріальну допомогу

Вероніка Рой

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У Львові до 18-ї річниці авіакатастрофи, яка сталась на військовому летовищі «Скнилів» 27 липня 2002 року, сім’ям загиблих виплатять одноразову матеріальну допомогу у розмірі дві тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомили в міському управлінні соціального захисту, по дві тисячі гривень отримають 57 людей. В міському бюджеті загалом на ці виплати передбачили 114 тисяч гривень

«Місто уже не перший рік фінансово підтримує людей, які постраждали чи втратили в авіакатастрофі своїх рідних. Зокрема, торік члени сімей загиблих також отримали одноразову виплату в розмірі 2 тис грн», – розповіли в управлінні соціального захисту.

Додамо, що Скнилівська трагедія – аварія, яка сталась під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі «Скнилів» під Львовом 27 липня 2002 року. Внаслідок падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів, загинуло 77 осіб (серед них — 28 дітей) і постраждало близько 250 людей. За кількістю загиблих, ця подія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.

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