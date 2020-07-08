Львів’ян кличуть на прибирання лісопарку «Погулянка»

Львів’ян запрошують за допомогою унікального мобільного додатку EcoHike у суботу, 11 липня, долучитися до прибирання у лісопарку «Погулянка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, 11 липня о 10:00 год. Львівська міська рада та компанія GlobalLogic запрошують усіх небайдужих львів’ян на прибирання лісопарку «Погулянка». Вперше в історії міста для організації прибирання буде використано повністю безкоштовний оновлений мобільний додаток EcoHike від GlobalLogic. Прибирання лісопарку відбудеться із дотриманням соціальної дистанції та інших протиепідеміологічних заходів.

Долучитись до спільної події можна за посиланням: https://www.facebook.com/events/279546250023660/

«Ідея створення EcoHike виникла після, організованого нашими колегами, походу на гору Хом’як. Мандруючи схилами, колеги побачили багато полишеного туристами сміття. Прибрати його можна було лише об’єднавши зусилля багатьох небайдужих людей за допомогою хмарних та мобільних технологій. Так виникла ідея платформи, що допоможе масштабувати процес прибирання, зробити його зручним та більш організованим», – розповів консультант компанії GlobalLogic, лідер проекту EcoHike Юрій Голованов.

Фото: lviv.travel

EcoHike – це створена львівськими інженерами GlobalLogic платформа, що вже об’єднує тисячі небайдужих українців та допомагає зробити наше довкілля чистішим. За допомогою додатку EcoHike під Apple iOS та Google Android користувачі можуть відзначати на мапі засмічення, які вони не в змозі прибрати самотужки, або ж шукати та допомагати очистити мітки, створені іншими користувачами.

Лише минулого року за допомогою EcoHike активісти прибрали понад 1 тонну побутового сміття. Додаток можна використовувати навіть без підключення до інтернету, тобто у найвіддаленіших куточках України.

Цього року в EcoHike з’явилися нові функції, що допоможуть свідомим українцям самоорганізовуватись та об’єднуватися ще більш ефективно. Зокрема, у додатку вже з’явилися партнерські заходи з прибирання сміття, долучитися до яких може будь-хто. Трохи згодом можливість створювати власні заходи з’явиться і у решти користувачів. Крім того, будь-якими мітками та заходами в EcoHike користувачі можуть ділитися у соціальних мережах, залучаючи до прибирання та свідомого ставлення до довкілля ще більше громадян.

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