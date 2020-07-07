У потягах почали приймати студквиток з мобільного застосунку «Дія»

«Укрзалізниця» відтепер приймає цифровий студентський квиток з мобільного застосунку «Дія». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УЗ.

Студенти при посадці у поїзд замість пластикового оригіналу можуть пред’явити цифровий документ із мобільного застосунку Дія. Цифровий студентський квиток так само дозволяє подорожувати поїздом зі знижкою 50%.

Цифровий студентський має такі ж переваги, як і пластиковий оригінал: ідентифікує особу, підтверджує статус студента та надає знижки. Пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.

Подорожувати зі знижками з Е-студентським можна у:

загальних і плацкартних вагонах,

вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,

усіх вагонах регіональних поїздів,

поїздах приміського сполучення.

Однак при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії «Регіональний поїзд», для студентів встановлена повна вартість квитка.

Загалом «Укрзалізниця» приймає вже чотири цифрові документи з Дії: ID-картку, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення та студентський квиток. Додамо, що застосунок «Дія» доступний за посиланням: https://go.diia.app

Як повідомляв Львівський портал, 6 лютого в Україні запустили мобільний додаток «Дія», в якому українці можуть зберігати документи в електронному вигляді та в майбутньому отримати доступ до всіх державних онлайн-сервісів.

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