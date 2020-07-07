Де у Шевченківському районі 8 липня не буде води: адреси

У середу, 8 липня, частина Шевченківського району буде без води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Воду тимчасово відключать через проведення робіт з перепідключення новозбудованих ділянок водопроводу діаметром 160 мм і 110 мм на вул. Лінкольна, 1−3.

Відтак з 09:00 і до 21:00 год. буде припинено подачу води до частини Шевченківського району міста, а саме до вулиць: Уманська, Міртова, Плющева, Хмільова, Шполянська, Лінкольна, 1, 3, Замарстинівська, 144, 150, Грабова.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Цілодобова гаряча лінія ЛМКП «Львівводоканал»: короткий номер 15−51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259−15−50, +38 (032) 259−15−51 (для дзвінків з мобільного).

Також Львівський портал інформував, що 8 липня без води зостанеться і частина Залізничного району.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.