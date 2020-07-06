Вночі у Львові згорів автомобіль Renault Logan

Вночі 6 липня у Львові на вулиці Тролейбусна, 7 вщерть згорів автомобілі «Renault Logan». Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, о 03:17 год. рятувальникам повідомили, що у Львові на вул. Тролейбусна, 7 загорівся автомобіль «Renault Logan».

Коли пожежники прибули на місце, то авто було вже повністю охоплене вогнем. Рятувальники відразу розпочали гасити пожежу. О 03:31 год. пожежу локалізували та о 03:38 год. повністю ліквідували, але вогонь встиг знищити автомобіль.

Також пожежникам вдалось врятувати від загоряння три авто, що були розташовані поруч.

До ліквідації займання залучалось 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини події встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС