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В Україні зафіксували 112 випадків порушень свободи слова за пів року

Ольга Денисяка

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Упродовж січня-липня цього року в Україні зафіксували 112 випадків порушень свободи слова, з них 86 стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Про це свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації «Барометр свободи слова», передає Львівський портал.

 

Для порівняння: протягом аналогічного періоду минулого року було зафіксовано 116 випадків порушень свободи слова, тоді теж переважно була фізична агресія (88 випадків).

За даними експертів, у першому півріччі цього року найбільшу кількість порушень свободи слова виявили в таких категоріях:

  • перешкоджання законній журналістській діяльності – 61 (більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано 56 перешкоджань);
  • побиття – 13 (більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано дев’ять побиттів);
  • юридичний тиск – 11 (минулого року за такий самий період зафіксовано вісім випадків юртиску);
  • погрози – дев’ять (менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано 15 випадків погроз).

Крім того, з початку року експерти ІМІ зафіксували сім випадків обмеження доступу до публічної інформації (така сама кількість як і за аналогічний період минулого року), чотири випадки кібератак (торік — шість), а також по три випадки пошкодження майна журналістів та непрямого тиску й один випадок цензури.

Право журналістів на професію переважно порушували приватні особи, місцева влада, правоохоронці, судова влада, Офіс президента та інші, йдеться у результатах моніторингу.

Новинкою цьогорічного моніторингу ІМІ стали порушення свободи слова, пов’язані з карантином, який запровадили через пандемію коронавірусу. Так, з початку дії обмежень ІМІ зафіксував 31 порушення свободи слова, пов’язане з карантином. Здебільшого ці випадки стосувалися недопуску журналістів на сесії місцевої влади, а також нападів на журналістів на ринках, у перукарнях, магазинах під час перевірки дотримання умов карантину.

Загалом порушення свободи слова виявляли у 19 регіонах України. Традиційно за кількістю таких порушень лідирує Київ з областю (33 випадки). Друге місце посіли Дніпропетровщина, Одещина та Херсонщина з 10 випадками в кожній, третє місце – Полтавщина з 9 випадками.

Нагадаємо, 30 січня невідомі спалили авто львівської журналістки Галини Терещук. Очевидці стверджували, що до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла. Палію авто дали три роки умовно.

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