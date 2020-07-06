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Під варту взяли водія, який напідпитку вчинив смертельну ДТП у Львові

Ольга Денисяка

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3 липня суд взяв під варту водія, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у Львові. Тоді двоє людей загинули та ще двоє – були травмовані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Мова йде про аварію, що сталась 18 квітня близько 06:00 год. у Львові на вулиці Брюховецькій неподалік перехрестя з вулицею Холодною.

Водій автомобіля «Ауді А6», 33-річний львів’янин, не впорався з керуванням  – автомобіль з’їхав з проїзної частини та зіткнувся з електроопорою.

«Внаслідок ДТП один із пасажирів автомобіля, 40-річний житель Львова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Ще двоє пасажирів, а також водій автомобіля, з травмами були доставлені у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, пасажир віком 35 років помер у лікарні», – повідомляють у поліції.

Як встановили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, на час скоєння ДТП водій автомобіля перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Йому було повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – караються позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

3 липня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Триває досудове розслідування.

Фото: поліція

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