Смертельна ДТП в Рясному: «Ауді» врізався в електроопору

Сьогодні вранці, 18 квітня, на вул. Брюховицькій, що в мікрорайоні Рясне, виникла аварія, у якій загинула людина, ще троє постраждали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, ДТП сталась орієнтовно о 06:00 год. ранку. Водій автомобіля «Ауді А6» не впорався з керуванням, тож машина з’їхала з проїзної частини і врізалась в опору лінії електропередач.

Внаслідок зіткнення один із пасажирів автомобіля помер від отриманих травм. Ще двох пасажирів та самого водія із різними травмами доставили у лікарню.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють особи учасників ДТП та всі обставини події. Проводиться досудове розслідування.