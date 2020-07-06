Двоє людей з інвалідністю на спеціальних візках підкорили гору Пікуй

У суботу, 4 липня, двоє людей з інвалідністю здійснили сходження на найвищу вершину Львівщини – гору Пікуй. Вдалося це зробити з допомогою «джульєток» – візків, завдяки яким люди з інвалідністю долають гірські вершини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Мрію про гірські подорожі здійснили волонтери ГО «On 3 wheels». Цього разу гору Пікуй підкорили натхненник проєкту On3Wheels Іван Маслюк та ветеран АТО Олексій Скриба. Таким чином відбулось перше в Україні тандем-сходження мандрівників на «джульєтках».

«Сьогодні сталася історична подія, адже вперше на горі було дві «джульєтки. До того ж одна з них виготовлена в Україні. Враження від походу неймовірні, погода теж не підвела. Від краєвидів, що нам відкрила найвища точка Львівщини, перехоплює подих. Щасливий день – це коли твій день робить щасливою іншу людину», – поділився враженнями Іван Маслюк.

Також в межах сходження презентували та протестували першу «джульєтку» українського виробництва. Ще у 2018 році управління туризму та курортів підтримало акцію ГО «On 3 wheels – Фонд здійснення мрій» задля збору коштів на нову «джульєтку». В результаті було зібрано 160 тисяч гривень та виготовлено нову вдосконалену LaJoelette Made in Ukraine.

Зазначимо, що у зв’язку з епідситуацією упродовж поїздки в автобусі та безпосередньо під час сходження було дотримано усіх карантинних обмежень та санітарних норм. Під час сходження на гору учасників розподіляли на групи до 10 осіб із збереженням соціальної дистанції не менше 1,5 метра. Безпеку в поході забезпечувала Гірська оперативно-рятувальна служба.

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Фото: ЛОДА