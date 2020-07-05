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В аеропорту Афін затримали 17 українців з рейсів із Києва

Ольга Денисяка

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В аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва, через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на інформацію від одного із затриманих пасажирів.

 

Українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із «Борисполя» о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту «Київ»).

Після прибуття під час паспортного контролю 17 громадянам України було відмовлено у в’їзді в країну і затримано. Серед затриманих – 15 дорослих і двоє дітей 8 та 9 років.

«Коли ми приїхали в «Жуляни», нас на реєстрації суворо розпитували і розглядали весь пакет документів (ми навіть зробили тест в лабораторії і надали з мокрою печаткою). Все показавши і розповівши, нас відпустили на паспортний контроль. І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили і відправили. Поки ми були в аеропорту, нас намагалися змусити підписати згоду на депортацію, ми відмовилися», – розповів один із пасажирів Максим.

Пасажирів в автозаку відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту і розмістили камерах, у тому числі дітей. Вони провели там ніч і залишаються там на цей час.

У затриманих забрали відібрали усі речі, в тому числі ноутбуки, але дозволили залишити телефони, проте без зарядних пристроїв.

Українці скаржаться на погані умови утримування і антисанітарію: в туалетах немає мила і туалетного паперу (їх дозволили купити за свій рахунок), на підлозі лежать мертві таргани.  Також їм не надають воду та їжу.

В аеропорту Афін затримали громадян України, які прилетіли до Греції з Києва. Причина – заборона на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Деталі скоро на "Європейській правді".

Posted by Європейська правда on Saturday, July 4, 2020

За словами пасажирів, сьогодні вранці вони сконтактували з консулом, яка сказала їм, що українці не мали права на в’їзд і повинні повертатися в Україну тими ж рейсами. Обидва рейси будуть тільки у вівторок. Українські дипломати не приїжджали в аеропорт.

Також вони телефонували на «гарячу лінію» МЗС, де їм пообіцяли розібратися в ситуації та надати допомогу.

Львівський портал повідомляв, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

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