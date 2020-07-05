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На кордоні з Польщею затримали контрабанду 11 тонн взуття

Ольга Денисяка

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У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» затримали вантажівку з 11 тоннами контрабандного взуття. Новий товар перевозили під виглядом гуманітарної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби зранку 5 липня.

 

Так, у пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» прибула вантажівка з вживаним взуттям вагою майже 18 тонн. Відправником товару значилась фірма з Республіки Польщі, а отримувачем – благодійна організація з Херсону.

Однак під час огляду митники виявили мішки з незадекларованим товаром – новим взуттям.

Загалом вилучили 600 мішків загальною вагою понад 11 тонн. Зараз працівники митниці документують правопорушення. Точну вартість та кількість незадекларованого товару буде встановлено додатково.

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Фото: Галицька митниця

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