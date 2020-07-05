Львівські прикордонники відкопали у вагоні з рудою 6 тисяч пачок сигарет

Львівські прикордонники затримали чергову контрабанду сигарет. Цього разу незаконно перевезти до Польщі 6 000 пачок сигарет намагались у вагоні з рудою. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

У повідомленні йдеться, що контрабандисти заховали партію сигарет в один із 45-ти вагонів поїзда до Польщі. Перемістити підакцизний товар намагалися через залізничний пункт пропуску «Володимир-Волинський».

«Цікавим було те, що контрабандисти для швидкого пошуку своєї контрабанди у середину поклали GPS-трекер, за допомогою якого ділки планували швидко віднайти свій товар. Адже у поїзді було близько 45 вагонів», – розповідають прикордонники.

Загалом з руди дістали понад 6 тисяч пачок сигарет.

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Фото: Львівський прикордонний загін