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ДТП у Львові: пасажирка намагалася відкупити нетверезого водія за 500 грн

Ольга Денисяка

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3 липня у Львові нетверезий водій автомобіля Mercedes-Benz B200 не впорався з керуванням та наїхав на дорожній знак. Під час оформлення ДТП його пасажирка запропонувала патрульним 500 гривень хабара.  Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

ДТП трапилася 3 липня близько 18:00 год. на вулиці Грушевського у Львові.

20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz B200 не впорався з керуванням і наїхав на дорожній знак.

У водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад драгер показав незначне перевищення від норми – 0,23 проміле. Окрім того, він ніколи не отримував посвідчення водія. За що отримав постанову про адміністративне правопорушення.

«Під час оформлення адмінматеріалів за скоєну ДТП та керування в нетверезому стані транспортним засобом на водія, пасажирка підійшла до службового автомобіля і поклала туди 500 гривень. З її слів, вона так хотіла подякувати за роботу», – розповідають патрульні.

На місце події слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції. Вони вилучили згадані гроші. Тепер водій відповідатиме за Кодексом про адміністративні правопорушення, а пасажирка за статтею 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

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Фото: патрульна поліція

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