У Бернардинському дворику відбудуться Дні реставрації

У Львові, з 6 по 17 липня, відбудуться Дні реставрації. Упродовж двох тижнів у Бернардинському дворику реставратори проводитимуть майстер – класи із відновлення історичних дверей та вікон. Окрім того, відбудеться серія екскурсій відновленими пам’ятками Львова. Організовує заходи ЛКП «Бюро спадщини». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У Бернардинському дворику облаштують спеціальну альтанку, у якій в режимі реального часу можна буде спостерігати за процесом реставрації історичної дерев’яної брами та вікна. Побачити процес відновлення та отримати професійну консультацію фахівців щодо догляду цінної історичної столярки.

«Відновленням історичних дверей та вікон тривалий час активно допомагає Бюро спадщини у рамках програми співфінансування з мешканцями. Маємо велике зацікавлення від львів’ян на участь у програмі, відтак у такий спосіб прагнемо не лише показати зацікавленим, як відбувається сам процес реставрації, а й залучити нових столярів до цієї праці», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

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Фото: ЛМР