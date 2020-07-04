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Якої погоди на Львівщині чекати 5 липня

Ольга Денисяка

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У неділю, 5 липня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням. Температура коливатиметься вночі від +13 до +15, а вдень від +25 до +27. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі 5 липня температура повітря становитиме 13-15 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +27°С.

Вітер північний, 5-10 м/с. Мінлива хмарність, вдень та вночі – без опадів. Така ж погода здебільшого пануватиме на всій території Львівщини.

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