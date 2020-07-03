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Випускників попереджають про шахраїв, які продають фейкові відповіді на ЗНО

Вероніка Рой

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В Українському центрі оцінювання якості освіти попереджають про шахраїв, які нібито продають зошити ЗНО-2020 із  правильними відповідями до них. Про це інформує УЦОЯО.

 

Як повідомляється, шахраї за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2020 із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації, щораз вигадуючи нові схеми.

«Наприклад, для «переконливості» надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО. Окремо зазначимо, що деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе», – наголошують в УЦОЯО.

В Українському центрі оцінювання якості освіти наголошують, що вони створили потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО. Укладають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 стартувала 25 червня тестуванням з математики.

Детальніше про те, як  цьогоріч проходитиме ЗНО, читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».

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