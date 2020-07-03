У МОЗ створили Медичну раду

При Міністерстві охорони здоров’я створили медичну раду, в яку увійшли вітчизняні фахівці з різних напрямків медицини. Про це на брифінгу 3 липня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє Львівський портал.

«2 липня створена Медична рада, до складу якої ввійшли провідні спеціалісти країни в різних галузях медицини. Мета і головна функція Медичної ради – консультація щодо впровадження та реструктуризації медичної системи України, використання медичних технологій та організації наукових досліджень», – повідомив міністр.

Також він зазначив, що завданням Медичної ради є розробка та внесення пропозицій міністру охорони здоров’я щодо реформування системи охорони здоров’я, надання пропозицій щодо визначення пріоритетів щодо міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначено МОЗ.