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У МОЗ створили Медичну раду

Ольга Денисяка

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При Міністерстві охорони здоров’я створили медичну раду, в яку увійшли вітчизняні фахівці з різних напрямків медицини. Про це на брифінгу 3 липня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє Львівський портал.

 

«2 липня створена Медична рада, до складу якої ввійшли провідні спеціалісти країни в різних галузях медицини.  Мета і головна функція Медичної ради  –  консультація щодо впровадження та реструктуризації медичної системи України, використання медичних технологій та організації наукових досліджень», – повідомив міністр.

Також він зазначив, що завданням Медичної ради є розробка та внесення пропозицій міністру охорони здоров’я щодо реформування системи охорони здоров’я, надання пропозицій щодо визначення пріоритетів щодо міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначено МОЗ.

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