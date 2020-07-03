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Керівник комунального підприємства купив старенький бульдозер за ціною нового

Оксана Білоус

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У Самборі керівник комунального підприємства купив старенький і непридатний бульдозер, а видавав його за новий. В результаті оборудки бюджет втратив два мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Колишньому керівнику Самбірського комунального підприємства вручили підозру. За версією слідства, у грудні 2017 року, під час процедури закупівлі, чоловік допустив неналежне прийняття товару на підпорядковане йому підприємство.

Ідеться про поставку на підприємство бульдозера 2008 року виробництва під виглядом нового. При цьому, товар не відповідав умовам договору та технічній специфікації, що спричинило шкоду на понад 1,8 млн грн.

Дії службовця кваліфіковано як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки і карається від двох до п’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання фігуранту міри запобіжного заходу. Ведеться досудове розслідування.

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