Зниклого напередодні мешканця Львівщини знайшли мертвим у річці

42-річного мешканця Сокальського району, якого розшукували з 29 червня, знайшли мертвим у річці Західний Буг. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

У середу, 1 липня, орієнтовно о 17:25 год. у селі Городище, що на Сокальщині, на березі Західного Бугу виявили тіло місцевого мешканця.

З’ясувалось, що 42-річного чоловіка розшукують ще з 29 червня. Обставини, за яких чоловік загинув, наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, із початку тижня на Львівщині потонули вже двоє людей: 44-річний чоловік та 57-річний чоловік.