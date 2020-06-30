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У річці на Стрийщині втопився волинянин

Ольга Денисяка

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28 червня неподалік села Шихтарі, що на Стрийщині, у річці Західний Буг рибалки виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 57-річний житель міста Нововолинськ Волинської області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

 

Так, близько 12:25 год. неподалік села Шихтарі у річці Західний Буг рибалки виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 57-річного жителя міста Нововолинськ Волинської області. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.

Попередньо встановлено, що причина смерті чоловіка – утоплення. Остаточна причина буде названа після проведення всіх необхідних експертиз.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з «приміткою – нещасний випадок».

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