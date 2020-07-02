У Львові висадили квітник на місці демонтованого кіоску

У Львові на розі вулиць Пасічна – Медової Печери висадили квітник. За цією адресою кілька років незаконно стояв МАФ, а нещодавно його знесли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Кіоск працював без жодних дозволів та сплати податків. Відповідно, МАФ не потрапив у комплексну схему розміщення тимчасових споруд Львова. І 15 травня виконком проголосував за його демонтаж.

Проте особа, що називала себе представником власників тимчасової споруди, тривалий час перешкоджала демонтажним роботам. Навіть було викрадення болгарки та ключів від генератора. Однак кіоск демонтовано.

Тепер на звільненій ділянці висадили квітник. Власне земельна ділянка на розі вулиці Пасічної та Медової Печери входить до меж скверу «Медова Печера». Він був у переліку зелених зон Личаківського району давно. Та через цей кіоск на сесії не могли ухвалою затвердити межі цього скверу. А відповідно до проєкту, площа зеленого острівця буде 0,20 га.

Фото: ЛМР