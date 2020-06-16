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На роздоріжжі Пасічної – Медової Печери демонтовують незаконний МАФ

Соломія Головіна

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На роздоріжжі вул. Пасічної і вул. Медової Печери триває розпочали демонтаж незаконного кіоску. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як пояснюють у мерії, особа, що називає себе представником власників тимчасової споруди, тривалий час перешкоджала демонтажним роботам. Однак після представлення усіх відповідних документів, що підтверджують незаконність цього МАФу, поліції, роботи з демонтажу вдалось поновити.

«Ця тимчасова споруда вже кілька років стоїть незаконно, не маючи жодних дозволів. Виконавчий комітет прийняв рішення про її демонтаж, і сьогодні уповноважені особи приїхали, щоби фактично виконувати рішення виконавчого комітету. На превеликий жаль, з самого ранку чинився спротив. Нашим працівникам не давали змоги виконати рішення виконавчого комітету. Мені зателефонували виконавці для того, щоб втрутитись. Ми поспілкувались з представниками поліції. Ми переконали їх, що ця споруда незаконна, що виконується рішення виконкому. Правоохоронні органи і поліція мають забезпечувати громадський порядок, це – їхня основна функція. Я сподіваюсь, що зараз ми перейдемо до фактичного виконання робіт, і на цьому місці буде не ця потвора, а гарний громадський простір», – зазначив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Так, за словами в.о. керівника КП «Адміністративно-технічне управління» Наталії Сеньків, невідомі особи викрали у комунальників болгарку та пошкодили генератор.

«Сьогодні відбувається демонтаж тимчасової споруди. Нам здійснювалось перешкоджання цьому. Насамперед у нас вкрали болгарку невідомі особи, а також пошкодили нам генератор. Станом на зараз ми стараємось відновити нашу роботу і працювати. Поліція не буде нам перешкоджати здійснювати демонтаж тимчасової споруди», – розповіла посадовиця.

Фото: ЛМР

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