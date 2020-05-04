8 травня стартує ремонт вулиці Богдана Хмельницького. Два маршрути курсуватимуть зі змінами

З п’ятниці, 8 травня, у Львові розпочнеться ремонт вул. Богдана Хмельницького. На час робіт відбудуться зміни у схемах руху міських автобусних маршрутів № 20 та № 25. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами прессекретаря ЛКП «Львівавтодор» Олексія Хміля, вулицю Богдана Хмельницького ремонтуватимуть на ділянці від вул. Промислова до вул. Липинського. Втім ремонтні роботи на відбуватимуться поетапно. Перша частина робіт проходитиме на ділянці від вул. Опришківської (вул. Промислова) до вул. Механічної.

У зв’язку з ремонтними роботами на ділянці від вул. Опришківської до вул. Механічної, автобуси маршруту № 20 курсуватимуть за наступною тимчасовою схемою: вул. Польова – вул. Пластова – вул. Ковельська – вул. Кукурудзяна – вул. Липинського – вул. Промислова – вул. Б. Хмельницького – і далі за маршрутом.

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Натомість на час проведення цих ремонтних робіт міський автобусний маршрут № 25 буде закорочено до АС-2.

Роботи на вул. Богдана Хмельницького буде виконувати ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Загальна вартість виконання робіт, згідно з договором-підряду, укладеним між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», – 175,4 млн грн.

На вулиці Богдана Хмельницького планують провести перевлаштування дорожнього одягу проїзної частини, влаштування двосмугової проїзної частини, напрямних острівців на перехрестях, двостороннє влаштування велодоріжок, пішохідних тротуарів, винесення зупинок громадського транспорту, кишень для паркування тощо.

У мерії запевняють, що у результаті реконструкції вулиці покращиться транспортно-експлуатаційні показники, зокрема підвищиться безпека дорожнього руху, передбачається влаштування автомобільних стоянок, створюються умови для комфортного руху пішоходів та людей з обмеженими фізичними можливостями та інше.

Детальніше про цьогорічні ремонти доріг у Львові читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».