Львівська філармонія завершить сезон концертами української музики

4 та 5 липня Львівська філармонія завершує свій концертний сезон! На слухачів очікують дві онлайн-події за участі артистів Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, програму яких цілковито складуть твори українських композиторів. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Популяризація нашої музичної спадщини становить важливу роль у діяльності Львівської національної філармонії. У рамках проєкту «Звучання Львівської філармонії» вже звучали твори українських композиторів у виконанні камерних ансамблів. Однак в інтерпретації артистів оркестру, події у форматі онлайн-концерту, репертуар яких цілковито сформують зразки музики українських митців, відбуватимуться вперше.

4 липня на слухачів очікують твори українських композиторів для духових інструментів. У програмі звучатиме Концертна симфонія Дмитра Бортнянського у перекладі для духових інструментів, композиції для мідних духових інструментів Левка Колодуба, Сюїта для квартету дерев’яних духових інструментів Бориса Лятошинського. На завершення вечора музиканти виконають 3 фантазії для лютні Мирослава Скорика (композиція прозвучить у перекладі Богдани Фроляк).

Завершить концертний сезон 5 липня подія за участі струнної групи АСОЛФ та солістів, які виступлять під батутою Сергія Хоровця!

Музиканти виконають твори українських композиторів ХХ – початку ХХІ століття. Зокрема, вечір розпочне «Елегія» для струнного оркестру Володимира Пасічника. Також у програмі – Дев’ята камерна симфонія для фортепіано і струнного оркестру Євгена Станковича, яка ще має програмну назву «Quid pro quo» (у дослівному перекладі з латинської – «хтось за когось», плутанина, непорозуміння), Партита №6 Мирослава Скорика. Романтичне концертино для гобоя і камерного оркестру Левка Колодуба, яке завершить подію, відкриє ще одну грань інструментальної музики митця.

Обидві події розпочнуться о 18.00.

У вівторок, 7 липня, у прямому ефірі відбудеться інтерв’ю Генерального директора Львівської національної філармонії Володимира Сивохіпа, у якому він розповість про підсумки концертного сезону філармонії, про особливості її роботи під час карантину та плани на новий сезон!

Детальну інформацію про події можна знайти на офіційному сайті Львівської національної філармонії: philharmonia