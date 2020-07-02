Львів'янам обіцяють повернути гарячу воду на тиждень швидше

ЛМКП «Львівтеплоенерго» планує розпочати поетапне відновлення гарячої води з 6 липня, що на тиждень швидше, ніж було анонсовано. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк заявила, що у Львові завершили гідравлічні випробування теплових мереж.

Так, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» відновило подачу гарячої води з 26 червня, а ЛМКП «Львівтеплоенерго» планує розпочати поетапне відновлення гарячої води з 6 липня, що на тиждень швидше, ніж було анонсовано.

«Залізничнетеплоенерго» відновило подачу гарячої води в більшість будинків. Ще залишився 41 будинок, де не відновлена подача води через те, що на вулиці Петлюри проводяться ремонті роботи. Також ми ліквідовуємо аварійні ситуації на магістральних мережах для того, щоб якнайшвидше подати воду людям», – пояснила Ірина Маруняк.

Як повідомляв Львівський портал, із 15 червня у Львові стартували щорічні гідравлічні випробування, відтак мешканці протягом місяця будуть без гарячої води.