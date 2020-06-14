Без гарячої води. У Львові стартують гідравлічні випробування

Теплопостачальні підприємства Львова із 15 червня розпочинають проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж, а відтак львів’янам припинять подачу гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Під час підготовки до нового опалювального сезону 2020−2021 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» з 15 червня розпочинають проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. Перевірку проводять для перевірки міцності трубопроводів та виявлення дефектів, що підлягають ліквідації під час літнього ремонтного періоду. На час проведення гідравлічних випробувань на трубопроводах буде призупинено подачу гарячої води.

Із 15 червня 2020 р. відбуватиметься гідравліка теплових мереж від ТЕЦ-1, ТЦ «Південна» і ТЦ «Північна.

У зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань, буде припинено подачу гарячої води:

з 15.06.2020р. — від ТЕЦ-1 (І-й, ІІ-й, ІІІ-й тепловивід) 764 ж/б:

споживачам Сихівського житлового масиву (пр. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька);

(пр. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька); споживачам по вул. Стрийська, Бондарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Гвардійська, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них вулиць (Рубчака, Тролейбусна, Кн. Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);

споживачам по вул. Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена.

споживачам мікрорайону «Новий Львів» (вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, П. Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам’янецька, Енергетична, Карманського).

З 15.06.2020р. — від ТЦ «Північна» (258 ж/б):

споживачам Шевченківського району по вулицях: Грінченка, Чигиринська, Мідна, Б. Хмельницького, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Дж. Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, П. Панча, Варшавська, Ю. Липи, пр. Чорновола, Підголоско, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська.

Подачу гарячої води споживачам буде відновлено орієнтовно 13 липня 2020р.

Водночас із 15 червня до 26 червня 2020р не буде гарячої води за адресами :

— вул. Виговського, 72; Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11, Любінська, 150−164 (парні), Патона, 2 -35, П. Полтави, 34, Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27, Кричевського, 65 — від котельні на вул. Патона, 2а;

— вул. Баштанна, 1, 3, Виговського, 1−37 (непарні), Гірника, 1, Городоцька, 241−249 (непарні), Головатого, 1−7, Караджича, 13, 14, 14а, 16, 29а, б, в, Любінська, 94−104 (парні), Мисливська, 15, 27, 29, Яворницького, 1а-11, Патона, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12) — від котельні на вул. Караджича, 11а;

— вул. С. Петлюри, 2−53, Любінська, 89−107 (непарні), Виговського, 39−65 (непарні), Кульчицька, 1−16 В, Кульпарківська, 128−142 (парні), Чувашська, 29, Садова, 27а — від котельні на вул. С. Петлюри, 4а;

— вул. Кульпарківська, 154−180 (парні), Виговського, 67−89 (не-парні), Садова, 7, 9, 13, 15, С. Петлюри, 34 — від котельні на вул. Кульпарківська, 95а;

— вул. Роксоляни, 33, Широка, 64−100 (парні), Суботівська, 2 — від котельні на вул. Широка, 79а;

— вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Широка, 29, 75, 77, Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62, Ангарна, 18, Планерна, 12, Доробок, 48, Сластіона, 58, Низинна, 52, 60 — від котельні на вул. Сяйво, 17а;

— вул. Роксоляни, 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а, Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68, Сірка, 2, 25, Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12, Низинна, 2, 4, 5, Мундяка, 8, Калнишевського, 1, 2, 4, 4а, 6 — від котельні на вул. Роксоляни, 26а;

— вул. Шевченка, 318−416 (парні), Річицька, 9 — від котельні на вул. Шевченка, 362а;

— вул Біберовича, 9, 11,13а, Ожинова, 1, Порічкова, 15 — від котельні на вул. Ожинова, 5;

— всі будинки на вул. Величковського — від котельні на вул. Величковського, 1.

У разі виникнення пошкоджень теплових мереж на окремих вулицях, термін відключення гарячого водопостачання може бути продовжено.